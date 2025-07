Al via le iscrizioni per i laboratori teatrali del Cabudanne de sos poetas, 21esima edizione in programma dal 25 agosto al 3 settembre. Il laboratorio teatral-pedagogico in collaborazione con il Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, è dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, di Seneghe e paesi limitrofi.

Il laboratorio della non-scuola è gratuito e si terrà ogni giorno a partire dalle 16:30 al Campo della Quercia. Il 4 settembre ci sarà la restituzione finale al pubblico.

Per partecipare è necessario scaricare il modulo sul sito ufficiale del festival nella sezione News, compilarlo e inviarlo a segreteriacabudanne@gmail.com o consegnarlo nella sede di Perda Sonadora in via Roma a Seneghe.

