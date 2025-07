Sarà “Andata&Ritorno” il tema dell’edizione 2025 del “Festival Comunitario” di Curcuris. Il cartellone della manifestazione è curato dal Comune, in un viaggio tra cultura ed eventi.

Un ricco programma che prende il via il 14 luglio (fino al 20), con la Summer School di Fotografia” intitolata “Curcuris Photo Lab”, in collaborazione con l’Università di Cagliari. Il 19 luglio, a “Casa Pilloni”, alle 21.30, cinema all’aperto con “No Other Land”, di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal.

Venerdì 1 agosto, alle 19, la presentazione del libro “Diversità e Convivenza”, con l’autore Stefano Allevi, professore di Sociologia dell’Università di Padova, l’intervento di Simone Varisco, storico e saggista, e con Aide Esu, docente di Sociologia dell’Università di Cagliari, a moderare. Una settimana più tardi, l’8 agosto alle 21.30, la proiezione del film “Lirica Ucraina”, di Francesca Mannocchi. Domenica 9, invece, alle 19.30, l’inaugurazione dell’esposizione fi fotografia “Andata &Ritorno”. Il 22 agosto, alle 21.15, spazio ancora al cinema all’aperto, con “Anythere Anytime”, di Milad Tangshir. Il 23 agosto, alle 21.30, spazio alla musica, in piazza Santa Maria, con il concentro “Zirichiltaggia”, tributo a Fabrizio De André.

Chiusura il 26 settembre con la cerimonia di premiazione del concorso di fotografia. «Con il tema della quinta edizione del festival – commenta il sindaco Raffaele Pilloni – la nostra manifestazione poserà lo sguardo su ciò che accade nel mondo e in particolare sulla Palestina e sull’Ucraina. Inoltre, grazie anche all’approfondimento artistico offerto dal concorso di fotografia incentrato sul tema del viaggio, verrà affrontato il tema del fenomeno migratorio. Infine lo sguardo sul mondo finirà per posarsi sulla storia di un giovane immigrato in Italia nei giorni nostri, assegnando tanta concretezza al tema della diversità e della convivenza, che spesso sembra così lontano dalla quotidianità della vita nelle aree interne».

