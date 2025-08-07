Il Comune di Siris ha pubblicato il bando per l’affidamento della locazione dei locali di proprietà comunale, presenti all’interno del parco, da adibire a bar. La struttura è composta da una sala e dai servizi, e ha un ingresso da via Nazionale tramite una rampa esterna.

Tutti gli ambienti, inoltre, sono dotati di aperture dirette all’esterno. Gli interessati dovranno far pervenire le richieste all’Ufficio Protocollo del Comune entro il prossimo 16 settembre.

Documentazione da presentare e bando sono presenti nel sito istituzionale dell’ente. «In piccole comunità come la nostra», commenta il sindaco Emanuele Pilloni, «il bar inserito in un parco giochi urbano è molto importante, non solo come punto di ristoro, ma soprattutto come luogo di aggregazione sociale».

