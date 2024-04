Il Comune di Siris ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e vantaggi economici rivolti al mondo delle associazioni che operano nella comunità. Obiettivo dell’amministrazione riconoscere e promuovere l’associazionismo all’interno del paese. «La finalità dell’intervento – commenta il sindaco Emanuele Pilloni – è quella di contribuire alla crescita civile, sociale e culturale della comunità».

L’importo complessivo stanziato dal Comune è di 9.200 euro. La somma è suddivisa in contributi ordinari, fino ad un massimo di 4mila euro, e contributi straordinari, fino a 5.200 euro. Per la prima tipologia le domande andranno presentate entro il prossimo 3 maggio alle 13, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure via PEC (protocollo@pec.comune-siris-or.it), e-mail (serviziosocialesiris@gmail.com) o sportello online del Comune. Per i contributi straordinari, invece, la richiesta andrà effettuata almeno 30 giorni dell’evento o inizio dell’attività. Avviso e informazioni sono presenti sul sito istituzionale dell’ente.

