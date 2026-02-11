Da ormai oltre due mesi, a Siris, si susseguono i disservizi sulla linea telefonica fissa. A denunciare la situazione è il primo cittadino, Emanuele Pilloni, allarmato dalla situazione. «Siamo senza linea ormai dallo scorso 2 dicembre», esordisce il sindaco. All’interno del piccolo centro del Parte Montis telefoni muti che creano un importante disagio alla comunità.

«Abbiamo contattato formalmente il servizio tramite l’invio di svariate Pec – prosegue Pilloni – e ci hanno assicurato che entro il 29 gennaio i problemi sarebbero stati risolti. Ad oggi, a febbraio inoltrato, ancora nulla». Problemi per gli uffici comunali e la popolazione, in particolare gli anziani, che usano la linea fissa per le comunicazioni.

«Al momento, come Comune, abbiamo solo la linea internet – conclude Pilloni - ma i telefoni fissi non sono attivi. Noi come ente riusciamo a lavorare grazie alla connessione, ma i cittadini per potersi mettere in contatto devono presentarsi direttamente in municipio. La mia preoccupazione è soprattutto per gli anziani, quella parte della popolazione che ha nel telefono fisso un punto di riferimento per la vita quotidiana».

© Riproduzione riservata