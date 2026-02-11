La galleria del Grighine di “S’Accu de is rebus”, una delle infrastrutture strategiche della rete viaria provinciale è interrotta al traffico da oggi e lo sarà sino al 31 marzo per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione. Di conseguenza l’amministrazione provinciale ha disposto una importante modifica alla viabilità con chiusura temporanea della Strada Provinciale 39, nel tratto compreso tra l’intersezione con la sp 33 e la sp 87.

La decisione, firmata dal dirigente Giuseppe Pinna, arriva dopo la verifica delle criticità presenti nell’impianto e rientra negli obiettivi istituzionali dell’ente, impegnato nel miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Durante il periodo di chiusura, la circolazione sarà deviata sulla restante rete viaria, senza restrizioni. L’ordinanza è stata trasmessa ai Comuni potenzialmente interessati dall’aumento del traffico Fordongianus, Allai, Samugheo, Siapiccia, Ollastra e Siamanna.

La Provincia comunica che i lavori potrebbero concludersi anche prima della data prevista, consentendo una riapertura anticipata. In ogni caso, al termine del periodo indicato o in caso di variazioni,.La chiusura della Sp 39 rappresenta un intervento che creerà qualche disagio ma ritenuto necessario per garantire la sicurezza degli automobilisti in un tratto particolarmente sensibile e trafficato.

