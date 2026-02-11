Una nuova iniziativa aspetta gli utenti della Biblioteca comunale di Gonnoscodina. La struttura, infatti, qualche giorno fa ha lanciato la proposta di “Bibliotecario per un giorno”.

L’attività è riservata agli utenti ed è un modo, per gli appassionati di libri, di poter vestire, per un giorno, i panni del bibliotecario.

Il “Bibliotecario per un giorno” potrà così svolgere tutte quelle mansioni tipiche dell’operato del bibliotecario: consigliare libri o film, registrare i prestiti o riordinare gli scaffali. L’iniziativa è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare la biblioteca negli orari di apertura al pubblico (il martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 e il mercoledì mattina dalle 10 alle 13).

