"Bibliotecario per un giorno", appuntamento a GonnoscodinaPer tutti la possibilità, per una giornata intera, di consigliare libri o film, registrare i prestiti o riordinare gli scaffali
Una nuova iniziativa aspetta gli utenti della Biblioteca comunale di Gonnoscodina. La struttura, infatti, qualche giorno fa ha lanciato la proposta di “Bibliotecario per un giorno”.
L’attività è riservata agli utenti ed è un modo, per gli appassionati di libri, di poter vestire, per un giorno, i panni del bibliotecario.
Il “Bibliotecario per un giorno” potrà così svolgere tutte quelle mansioni tipiche dell’operato del bibliotecario: consigliare libri o film, registrare i prestiti o riordinare gli scaffali. L’iniziativa è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni si può contattare la biblioteca negli orari di apertura al pubblico (il martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 e il mercoledì mattina dalle 10 alle 13).