L'obiettivo è quello di rafforzare l’attività di prevenzione e controllo del territorio, nonché a incrementare i servizi di vigilanza sulla sicurezza della circolazione stradale, contribuendo a garantire più elevati standard di tutela per i cittadini e per gli utenti della strada. Sono stati accolti dalla Questura di Oristano e dalla Sezione Polizia Stradale quattro nuovi vice ispettori. Sono Andrea Sini, Andrea Fenu, Alessandra Esposito e Lino De Marchi. "La nuova assegnazione tiene conto delle esigenze operative degli uffici interessati e si inserisce nel più ampio processo di consolidamento della presenza della Polizia di Stato nella provincia di Oristano, con l’obiettivo di assicurare un servizio sempre più efficiente, tempestivo e vicino alla comunità - si egge in una nota della Questura - Il Questore ha augurato buon lavoro ai nuovi vice ispettori, richiamando i valori di professionalità, impegno e servizio alla collettività che contraddistinguono la Polizia di Stato".

