Venerdì 25 aprile ritorna a Sini l’appuntamento con la “Sagra de su Pani Saba”. Evento che taglia il traguardo delle 30 edizioni, tra sapori, tradizioni, gastronomia e ambiente. La manifestazione è, come sempre, organizzata da Pro loco e Comune. Ad accompagnare i visitatori sarà un ricco programma nell’arco di tutta la giornata, a partire dalle 10.

Alle 10.30 il convegno dal tema “Su Pani Saba di Sini – Antica tradizione”, nel quale interverranno Claudia Zedda, antropologa e scrittrice, Raimondo Mandis, gastronomo Slow Food esperto di dolci e pani tradizionali sardi, e Natascia Mura, Food blogger. Alle 12, presso “Domu de Tzia Bibiana”, in Via Cagliari, la rappresentazione dedicata alla realizzazione de “su pani saba”: dal lievito madre alla cottura e decorazione; alle 17, stessa location, le signore del paese proporranno la lavorazione del dolce. Alle 16.30, il via alla tradizionale sfilata per le vie di Sini, con giogo dei buoi di Uta, tamburini e trombettieri della Pro Loco di Oristano, gruppi folk e auto d’epoca. Alle 19.30, in piazza Eleonora d’Arborea, esibizione dei gruppi folk ospiti accompagnati dal fisarmonicista Ignazio Mura.

In occasione della sagra saranno tante le antiche case aperte al pubblico. A “Casa Sunda”, in via Pozzo, pane, fregola, cestini sardi e tegole con la Pro loco di Segariu; a “Casa Susanna”, in vico Pozzo, le dolci creazioni de “Sa Drucciaia”; vini e la fregola con la Pro loco di Assolo, a “Casa Cau”, in via Cagliari. Infine, “Is Femmias de Arti” dimostrazioni a cura di Patrizia Atzori, Tatiana Pillitu, Rita Cardia, e a “Casa Contadino di Martino”, in via Dante, gli artigiani Manuela Cabras e Alessandra Floris, Luca Cui e Liliana Serban e Alina Smantanica. E ancora nella “Casa Tziu Modestino” la mostra “La Sardegna nel Fumetto”, con il Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari, in collaborazione con il MIDI di Norbello.

Inoltre tour guidati, dal parco comunale di “Cracchera” fino all’altopiano della Giara. In paese anche “Is Contus de Perda” e percorsi in bici, oltre alla la chiesa campestre di San Giorgio e l’ulivo millenario nel parco comunale.

