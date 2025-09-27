Sini, al via il progetto "Autunno in Biblioteca"Un appuntamento dedicato ai bambini, ragazzi e famiglie del paese
La Biblioteca comunale di Sini, con l’arrivo del mese di ottobre, ha attivato il progetto “Autunno in Biblioteca”.
Nei locali della struttura, un appuntamento dedicato ai bambini, ragazzi e famiglie del paese. L’obiettivo del progetto è quello di accogliere la stagione autunnale attraverso la lettura, la creatività e il gioco, stimolando la fantasia dei bambini e rafforzando il legame della comunità con la biblioteca come luogo di incontro e cultura.
Le attività previste spaziano tra letture a tema autunnale, laboratori creativi e l’angolo “Racconti della Comunità”.
Il progetto avrà una durata di circa 4 settimane, una volta la settimana, per un’ora, il giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Un modo nuovo per partecipare alla vita della biblioteca, sviluppare la creatività dei bambini e creare momenti di socializzazione tra bambini e famiglie.