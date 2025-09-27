La Biblioteca comunale di Sini, con l’arrivo del mese di ottobre, ha attivato il progetto “Autunno in Biblioteca”.

Nei locali della struttura, un appuntamento dedicato ai bambini, ragazzi e famiglie del paese. L’obiettivo del progetto è quello di accogliere la stagione autunnale attraverso la lettura, la creatività e il gioco, stimolando la fantasia dei bambini e rafforzando il legame della comunità con la biblioteca come luogo di incontro e cultura.

Le attività previste spaziano tra letture a tema autunnale, laboratori creativi e l’angolo “Racconti della Comunità”.

Il progetto avrà una durata di circa 4 settimane, una volta la settimana, per un’ora, il giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Un modo nuovo per partecipare alla vita della biblioteca, sviluppare la creatività dei bambini e creare momenti di socializzazione tra bambini e famiglie.

