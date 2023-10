Sono stati installati tempo fa dal Comune per buttare le cartacee. Peccato, però, che in molti usano i cestini sparsi per le vie del paese per eliminare i propri rifiuti domestici e non solo.

Succede a Simaxis. A denunciare il fenomeno è lo stesso Comune che, per tentare di far passare questa brutta abitudine a chi non rispetta le regole, ha chiesto collaborazione sia sui social sia nel sito istituzionale. Con tanto di foto che racconta la vicenda.

«Continuano a verificarsi casi di uso improprio dei cestini - scrivono gli amministratori in una nota - in cui vengono inseriti, o lasciati anche nelle vicinanze, rifiuti di ogni genere a scapito dell’igiene e del decoro delle aree pubbliche. L’amministrazione comunale fa appello al senso civico dei cittadini, affinché i cestini stradali vengano correttamente utilizzati soltanto per conferire i piccoli rifiuti cosiddetti “da passeggio”, come fazzoletti, carte di caramella, scontrini, pacchetti di sigarette o bottigliette. Depositare i rifiuti domestici all’interno dei cestini è equiparato all’abbandono di rifiuti, quindi è un reato e come tale è sanzionabile».

Il Comune prima di agire ha voluto dunque avvisare chi non rispetta le regole. Ricorda poi che i rifiuti domestici vanno smaltiti con il sistema porta a porta. Stesso fenomeno il mese scorso si è ripetuto più volte a Baratili San Pietro. Anche in quel caso gli amministratori avevano denunciato la vicenda sui social chiedendo collaborazione e di rispettare le regole. «Per ora - commenta il vice sindaco di Baratili Giannantonio Madau - il problema sembra risolto«.

© Riproduzione riservata