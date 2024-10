Riso e non solo. Durante la sagra dedicata a questo alimento, in programma a Simaxis questo fine settimana, sarà presente anche il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, che ha accolto l'invito del Comune e della Pro Loco partecipando attivamente a questa nuova edizione, la numero trenta.

I giovani del Distretto saranno presenti nello stand istituzionale e saranno disponibili con il pubblico per fornire informazioni sulle attività dell'Ente e sui prodotti del paniere. Proprio i prodotti delle aziende che sorgono nel territorio del Distretto saranno i protagonisti di una degustazione per i visitatori. Dalla pesca, passando per l'allevamento, fino ai prodotti che la terra dona.

Va avanti, quindi, con successo il ​​percorso del Distretto rurale del Giudicato di Arborea tra i paesi che chiedono di ospitare lo stand istituzionale, un'attività questa che suscita molto interesse da parte di quanti si avvicinano a conoscere la realtà del mondo rurale.

Si tratta di un'attività prevista dal progetto CU.I.LE. «Il percorso del Distretto Rurale continua a intensificarsi - afferma il presidente Pierpaolo Erbì - e accogliamo con entusiasmo le opportunità offerte dai Comuni che ne fanno parte. Per noi è un modo per farci conoscere direttamente dai cittadini, mostrare il lavoro che abbiamo svolto finora e illustrare i progetti futuri Questi coinvolgono molti residenti delle aree rurali e comunità che conservano caratteristiche uniche da valorizzare, strettamente legate al prezioso patrimonio del mondo rurale».

© Riproduzione riservata