È operativo il nuovo Atm Postamat installato presso l'ufficio postale di Magomadas. Il dispositivo di ultima generazione è caratterizzato da migliori prestazioni, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia e da numerose novità in termini di funzionalità e servizi. Tra le principali caratteristiche, da sottolineare il monitor digitale ad elevata luminosità per

facilitare la leggibilità delle informazioni, il sofisticato software e il funzionale dispensatore di contanti che consente di velocizzare le operazioni in totale autonomia.



Oltre al prelievo di denaro contante, il Postamat di Magomadas consente anche di effettuare alcuni servizi normalmente disponibili presso gli sportelli degli uffici postali, come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del proprio conto Bancoposta o delle carte Postepay. Selezionando la voce “Ricariche e pagamenti” è inoltre possibile effettuare ricariche sia del credito telefonico sia

di qualsiasi carta prepagata Postepay.



Il nuovo Atm, utilizzando l'App Postepay e/o l'App BancoPosta, prevede inoltre la possibilità di prelevare contanti anche in modalità “cardless” ovvero utilizzando lo smartphone anziché le carte abilitate. A innalzare ulteriormente i livelli di protezione una serie di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto. Il Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

© Riproduzione riservata