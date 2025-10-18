Si sono conclusi, a Simala, i lavori di riqualificazione e valorizzazione del parco comunale. L’intervento ha riguardato il rifacimento dell’impianto elettrico dell’intera area, con la sostituzione dei corpi illuminanti a led e l’inserimento di fari bassi per illuminare e valorizzare la presenza degli olivi presenti.

Per l’opera sono stati stanziati 120mila euro in totale, di cui 70mila euro da bilancio comunale e 50mila euro finanziamento del ministero dello sviluppo economico, nell’ambito dei contributi destinati ai comuni per interventi su opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020-2023. «Portiamo a conclusione un altro importante intervento pubblico – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - grazie al quale completiamo la riqualificazione del parco antistante il municipio.

È la quarta opera che portiamo a conclusione in questa consiliatura, tutte cofinanziate da bandi extra-comunali. Altre opere pubbliche sono in corso, come ecocentro, area camper, parco urbano, B&B e altre ancora partiranno nei prossimi mesi».

