Omicidio nel pomeriggio a Silì, frazione di Oristano. Una donna ha accoltellato la figlia di 13 anni, uccidendola, e poi si è lanciata dalla finestra della sua abitazione, in via Martiri del Risorgimento, per farla finita.

Monica Vinci, 52 anni, non è morta ma è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

La figlia si chiamava Chiara Carta e pare sia stata ritrovata nel bagno di casa, massacrata dalle coltellate.

Ancora si ignorano i motivi del raptus omicida. Pare che per Monica Vinci non fosse un periodo facile.

Subito in via Martiri del Risorgimento è intervenuta la Polizia assieme ai soccorritori del 118, ma per la ragazzina non c’era già più nulla da fare. Accorsi anche il capo della Mobile Samuele Cabizzosu e il pm Valerio Bagattini. La madre, ferita gravemente, è stata trasportata in codice rosso al Santissina Annunziata.

I RILIEVI DELLA SCIENTIFICA:

