Sicurezza idraulica al centro dell'agenda di Ales: via libera al piano per il Riu CanaliÈ l'unica opera presente nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune: primo cantiere nel 2027
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Il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Riu Canali entra nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Ales per il triennio 2027-2029. L'intervento, dal valore complessivo stimato di 2 milioni di euro, rappresenta l'unica opera inserita nell'elenco degli interventi del programma triennale dei lavori pubblici (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) predisposto dal settore tecnico-manutentivo dell'amministrazione comunale.
La programmazione finanziaria prevede uno stanziamento di 400 mila euro per il primo anno, il 2027, altri 400 mila euro nel 2028 e 600 mila euro nel 2029. A questi si aggiungono 600 mila euro riportati tra i costi sulle annualità successive, per raggiungere l'importo complessivo di 2 milioni di euro.
L'obiettivo dell'opera è affrontare le criticità idrauliche legate al canale coperto Riu Canali, attraverso un intervento classificato nella programmazione comunale come miglioramento e incremento del servizio. Si tratta di un'opera indicata con priorità massima e inserita nell'elenco annuale dei lavori pubblici per il 2027, con una previsione di spesa iniziale pari a 400 mila euro.
La questione del Riu Canali assume un ruolo centrale nella pianificazione delle opere pubbliche di Ales per i prossimi anni. La previsione di un investimento da due milioni di euro inserisce il tema della sicurezza idraulica tra le priorità dell'attività amministrativa e della programmazione infrastrutturale del paese.
Resta ora da seguire il percorso progettuale e amministrativo dell'intervento, fino alle successive fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori.