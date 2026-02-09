Hymnos, la Fondazione regionale del canto polivocale, celebra la festa di San Valentino con S’Amorada. Un excursus storico, letterario e musicale sull'amore in Sardegna, condotta da professori delle Università di Cagliari e di Sassari. Appuntamento sabato 14 febbraio alle 17:30 nella sede della Fondazione Hymnos - Casa di Donna Caterina a Santu Lussurgiu.

Evento unico e avvincente nel suo genere sulla passione amorosa: «In questo intreccio di voci, suoni, immagini e saperi, S’Amorada restituisce all’amore la sua dimensione comunitaria e simbolica, mostrando come canti, riti e abiti siano depositi di memoria e identità - sottolinea la Presidente della Fondazione Hymnos Maria Tiziana Putzolu - Un’occasione per riflettere sul modo in cui le storie individuali si intrecciano con la storia collettiva e per riscoprire, attraverso la cultura e l’arte, il valore dei legami che attraversano il tempo e continuano a dare forma e vita alle nostre comunità».

Intervengono Ester Cois dell’Università di Cagliari con la relazione “Matrimoni e famiglie in Sardegna”, Dulio Caocci dell’Università di Cagliari su “L’amore nella letteratura e nella poesia sarda”. Ignazio Macchiarella dell’Università di Cagliari discuterà di “Cantare l’amore nella tradizione orale”; quindi Giampaolo Mele, dell’Università di Sassari, illustrerà il “Culto e canti per San Valentino”.

Arricchiranno la serata la mostra degli abiti da sposa di diverse epoche e le fotografie di nozze del passato, i canti de Su Cuncordu de Su Rosariu e il passionale tango argentino eseguito con voce e bandoneon di Veronica Maccioni, contrabbasso di Ottavio Farci e i danzatori Cecilia Casula e Saverio Strazzulla. Modera la giornalista Manuela Arca.

Organizza la Fondazione Hymnos, con il sostegno della Regione e del Comune di Santu Lussurgiu, e la collaborazione del Centro per l'Educazione Permanente Unla e Pro Loco di Santu Lussurgiu.

