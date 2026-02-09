L’arcivescovo Roberto Carboni a Riola SardoIl Monsignore fa tappa nel paese per incontrare la comunità
Ieri il saluto alla comunità durante la messa, questa mattina invece l'incontro con i bambini delle scuole del paese e stasera con il Consiglio comunale e le associazioni di volontariato, in tutto 13.
Ieri a Riola Sardo è cominciata la visita pastorale dell'arcivescovo di Oristano Monsignor Roberto Carboni, con l'obiettivo di conoscere da vicino il paese e toccare con mano le problematiche.
«In questi giorni avrà modo di conoscere la nostra comunità - ha detto ieri mattina il sindaco Lorenzo Pinna dopo la messa - La sua presenza tra noi è sicuramente motivo di speranza. Riola è fatta da gente tenace, ha tante anime, tante sfaccettature, da capitale mondiale una volta all'anno del campionato del Mondo di Motocross, ai riti della nostra principale festa religiosa di Sant'Anna e Gioacchino, passando per le suadenti note musicali internazionali che possiamo ascoltare al Parco dei Suoni, un unicum nel suo genere per posizione geografica e per la sua meravigliosa acustica, che il resto dell'isola e non solo ci invidia. Sono convinto che nei giorni della sua permanenza qui tra noi troverà una comunità attiva, propensa al dialogo e alla crescita personale».
Domani mattina, martedì 10 febbraio, l'arcivescovo incontrerà i fedeli per colloqui e confessioni. Alle 17 celebrerà la messa. Poi è prevista un'assemblea comunitaria. Mercoledì 11 febbraio, alle 9,30, la visita in cimitero e a seguire l'incontro con alcuni malati. Alle 17 la chiusura della visita pastorale con processione e messa.