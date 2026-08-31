Con la fine del periodo estivo, un nuovo servizio associato tra i Comuni di Siamanna e Siapiccia sarà a disposizione della popolazione più giovane.

È quanto intendono mettere in campo le amministrazioni dei due paesi, presentando alla cittadinanza il nuovo Servizio di Aggregazione Sociale, o Ludoteca. Una riunione che si terrà mercoledì 2 settembre, alle 17.30, nell’aula consiliare del Comune di Siamanna.

Per l’occasione verrà presentata la programmazione del servizio, curato dalla Cooperativa Sociale “Coagi”, che sarà riservato ai minori di età compresa tra i 3 anni compiuti (frequentanti il 1° anno della Scuola dell’Infanzia) e gli 11 anni (ultimo anno della Scuola Primaria). La riunione è aperta a tutti gli interessati.

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