Prosegue il percorso per la riqualificazione dell’edificio storico dell’ex collegio Carta-Meloni. La giunta comunale di Santu Lussurgiu ha preso atto dell’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) relativo al primo lotto dei lavori, nell’ambito del Progetto di Sviluppo Territoriale (Iti) “La Sapienza del Villaggio: Crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia”.

Il Dip, approvato dalla giunta dell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano il 7 agosto scorso (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), definisce gli obiettivi dell’intervento, le esigenze da soddisfare, i limiti finanziari e le modalità attraverso le quali procedere alla progettazione e alla successiva realizzazione dell’opera.

L’intervento, da realizzare attraverso un finanziamento inserito nella programmazione territoriale, rappresenta un ulteriore passo verso il recupero e la valorizzazione di un importante edificio storico del paese. La giunta, presieduta dal sindaco Antonello Cadau, ha espresso il proprio assenso alla prosecuzione dell’intervento, trasmettendo gli atti all’Unione dei Comuni e al Responsabile unico del progetto (Rup), incaricato di procedere con tutti gli atti necessari per dare gambe al progetto. L’obiettivo è ora proseguire con le fasi progettuali e arrivare all’appalto dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal finanziamento.

(Unioneonline/En.Ne.)

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