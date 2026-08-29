Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di sabato, tra la Provinciale 10 e la Provinciale 11, nel territorio di San Vero Milis.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate in corrispondenza dell'incrocio e, dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi.

I Vigili del Fuoco di Oristano hanno provveduto a estrarre una delle persone a bordo, rimasta ferita, dall’abitacolo, affidandola poi al personale del 118.

Conseguenze più lievi invece per gli altri occupanti delle vetture, che sono riusciti a uscire dai mezzi autonomamente.

In azione anche le forze dell’ordine per i rilievi e per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.

(Unioneonline)

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