Un sorpasso azzardato poi il diverbio fra due automobilisti degenerato al punto che uno dei due ha speronato volontariamente l’altra auto. È stata una notte di tensione sulla strada Provinciale 10, nel tratto tra Riola Sardo, Narbolia e San Vero Milis.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri tutto sarebbe nato da un fraintendimento dopo un sorpasso. Subito dopo fra i due automobilisti si è accesa una discussione che ben presto è degenerata e si è conclusa con una reazione inaspettata e violenta di uno dei due conducenti che ha speronato volontariamente l'altra auto. Dopo l’impatto, il conducente si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Immediato l’allarme, sulla Provinciale sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire al responsabile che potrebbe già essere stato identificato. sono in corso le indagini.



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