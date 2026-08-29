Tutto è pronto, a Baressa, per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia. Organizzati dal Comitato 2026 della festa, da giovedì 3 a domenica 6 settembre gli appuntamenti religiosi e civili. Giovedì 3, alle 22, etno-satira paesana di “Chentu concas , chentu chistionis”, balli sardi con Angelo Pitzalis e, in chiusura, DJ Pierro.

Venerdì 4, alle 10.30, la processione per le vie del paese, accompagnata dalla Confraternita di Baressa, dalle launeddas di Franco Melis e Fabio Piras, dagli organetti di Alessia Casula, Nicolò Piras, Matteo Mattana e dalla fisarmonica di Gabriele Serra. Alle 11 la Santa Messa. La sera, alle 20, il contest “The DJ”, con i coach Giangi Cappai, Sandro Puddu e Stefano Lixia. Sabato 5, alle 18 la Santa Messa.

A seguire la processione per le vie del paese accompagnata dalla Confraternita, da organetti, launeddas, fisarmonica e dai gruppi folk di Villacidro, Paulilatino, Simaxis, mini folk e adulti di Zerfaliu, cavalieri e trattori. Alle 22.30, musica etnica con i “Poesias” e Fabio Piras. Alle 23, Dj set di “Da.Isola” e, a seguire, “Horus Su Maccu”. Domenica 6, alle 22.30, chiudono i balli sardi con Erich Unter e Fabio Piras.

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