Il Comune di Zeddiani è al lavoro per dare in concessione la gestione del centro polivalente comunale “Bruno Sechi”, che comprende la comunità alloggio per anziani e il centro diurno. Ma anche per dare in appalto il servizio pomeridiano di aggregazione sociale per i Comuni di Zeddiani e Narbolia. La procedura di gara, gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Oristano, sarà rivolta agli operatori economici, le cooperative sociali e gli enti del terzo settore. Sul sito istituzionale sono presenti tutte le informazioni utili per partecipare alla gara. Per favorire la più ampia partecipazione e consentire ai potenziali concorrenti di conoscere le caratteristiche della struttura e le opportunità offerte dal bando, il Comune organizza un incontro di presentazione della procedura di gara. Nel corso dell’incontro, in programma il 3 settembre, alle 17, nei locali del Montegranatico saranno illustrati i servizi oggetto dell’affidamento, le caratteristiche della struttura e le principali condizioni previste dalla documentazione di gara. Sarà inoltre possibile visitare il centro polivalente “Bruno Sechi”. Come fa sapere il Comune guidato dal sindaco Claudio Pinna, la partecipazione è aperta a tutti gli operatori e ai soggetti interessati.

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