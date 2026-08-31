La 54° edizione della manifestazione Sas Pariglias de Santu Austinu, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate abbasantese, si è conclusa ieri anticipatamente a causa dell’impossibilità di garantire il servizio di soccorso in pista. Intorno alle 19, infatti, due cavalieri di Fonni sono caduti durante una discesa: entrambi sono stati soccorsi immediatamente e trasportati in ospedale senza riportare gravi conseguenze, ma l’intervento ha impegnato tutte le ambulanze presenti sul circuito.

Con i mezzi di soccorso impegnati nei trasferimenti e nessuna altra ambulanza disponibile, tutte occupate in altre manifestazioni della zona, gli organizzatori dell’Associazione Ippica Abbasantese e della Leva 1986 hanno tentato invano di reperire ulteriori mezzi. La mancanza di copertura sanitaria ha reso impossibile proseguire la manifestazione in sicurezza.

A quel punto, con la corsa ormai vicina alla conclusione ma senza le condizioni minime di tutela per cavalieri e pubblico, è stata presa la decisione più difficile ma inevitabile: interrompere le evoluzioni e chiudere anzitempo l’edizione 2026.

Un epilogo inatteso per una serata che, fino a quel momento, aveva regalato spettacolo e partecipazione, confermando ancora una volta il forte legame tra Abbasanta, Sant’Agostino e la tradizione delle pariglie.

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