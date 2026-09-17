Tutto è ormai pronto, a Siamanna, per l’evento “Note d’Autunno”, rassegna di musiche della tradizione sarda. L’iniziativa, in programma domenica 20 settembre, è organizzata dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune. Una giornata dedicata alla storia, ai suoni e alle tradizioni musicali sarde.

Il programma prevede, al mattino, a partire dalle 10, nel Centro Socio-Culturale, in via Grazia Deledda, la conferenza dedicata al tema. Tra gli ospiti, il professor Marco Lutzu, etnomusicologo presso l'Università di Cagliari, tra i massimi studiosi della musica sarda, che guiderà i presenti alla scoperta del valore storico e culturale dei suoni della Sardegna. A livello istituzionale, rilevanza avrà la presentazione della Proposta di Legge Regionale per la tutela e valorizzazione della musica tradizionale sarda, con la presenza dei Consiglieri Regionali Salvatore Cau, Antonio Solinas, Alessandro Solinas e Diego Loi, e di Claudio Pinna, vice-presidente della Provincia.

Nel pomeriggio, la rassegna, in piazza Minieri, dalle 15.30, con l’esibizione dei giovani organettisti. Dalle 17, spazio agli interpreti, con la musica di Ireneo Massidda, Tore Delussu, Giovannino Pisu, Gianni Ore, Myriam Costeri, Stefano Pinna, Matteo Diana e Roberto Fadda. Presenta la serata, Francesco Spanu. Al termine i balli in piazza. «“Note d'Autunno" – commenta il sindaco Franco Velio Melas - vuole essere una festa di comunità, un momento di incontro tra generazioni, di ascolto e di orgoglio per ciò che siamo. Su questo tema e sulla cultura sarda l’amministrazione comunale sta investendo tanto con lo scopo proprio che non venga persa la tradizione e i nostri usi che fanno parte della nostra comunità».

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