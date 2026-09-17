Masullas, il CEAS Parte Montis aderisce alla manifestazione CEAS ApertiIl programma prevede tre giornate di attività
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Anche quest’anno, il CEAS di Masullas “Parte Montis” aderisce all’iniziativa CEAS Aperti.
Il programma prevede tre giornate di attività, dal titolo “Dialoghi con la natura – Biodiversità, Paesaggi, Comunità”. Sabato 26, domenica 27 e martedì 29 settembre, gli appuntamenti: due giornate sono destinate alla cittadinanza, la terza ai piccoli della Scuola Primaria, con letture sul tema della biodiversità e un laboratorio. Sabato 26, alle 16.30, il via con un laboratorio dedicato alla costruzione di un “terrarium”, un piccolo habitat che i partecipanti potranno portare via, in collaborazione con “Bonhouse”.
A seguire un aperitivo scientifico con il geologo Luigi Sanciu. Domenica 27, alle 8.30, incontro al Giardino Botanico del Monte Arci dove è prevista la colazione, con prodotti locali, e da cui si raggiungerà un’area interna del paese di Masullas per la pulizia e raccolta dei rifiuti.
Nel pomeriggio, alle 18, altro incontro al GeoMuseo MonteArci, con la conferenza dal titolo "Tre quarzi d'ora con il geologo" sempre insieme a Luigi Sanciu, in adesione alla Settimana del Pianeta Terra. Martedì 29, infine, l’incontro con i bambini della Scuola Primaria, dal sottotitolo "Raccontare". Tutte le attività sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria.