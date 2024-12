Il Comune di Siamanna ha aperto i termini per la presentazione delle domande dedicate alla concessione di voucher per il servizio di asilo nido.

L’intervento è rivolto alle famiglie che hanno figli di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, per l’anno 2024. Il voucher sarà a ristoro delle spese sostenute per i servizi di asilo nido erogati da soggetti pubblici o privati.

Tra i requisiti, la residenza a Siamanna dei nuclei familiari dei minori, la cittadinanza italiana o di uno Stato Membro dell’Unione Europea e un’attestazione ISEE che non superi i 40mila euro. L’importo erogabile non potrà superare un massimo di 2mila euro e per un massimo di 11 mensilità per il 2024.

Le istanze potranno essere presentate, entro il prossimo 31 gennaio, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in busta chiusa nella cassetta della posta all’esterno del Comune o via Pec (indirizzi comune.siamanna.or@legalmail.it o ass_sociale@comune.siamanna.or.it). I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale dell’ente.

