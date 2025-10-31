L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Siamanna, dal mese di novembre, dà avvio ad un ciclo di incontri riservati alle famiglie e ai giovani. L’obiettivo è quello di informare, sensibilizzare e fornire strumenti utili alla prevenzione e al contrasto al bullismo e al cyber bullismo. Gli eventi, che si terranno nella sala convegni del centro socio-culturale, in via Deledda, saranno curati dal Dottor Luca Pisano, psicologo psicoterapeuta.

Il percorso si articola in due aree. La prima comprende famiglie e figli (dai 6 ai 17 anni), con 3 incontri pomeridiani da 3 ore ciascuno (dalle 15 alle 18) rivolti a nuclei familiari. Un’occasione per genitori e figli di confrontarsi sul valore delle parole, sul rispetto reciproco e sull’uso consapevole della rete.

La seconda area è rivolta agli studenti dai 9 ai 15 anni, con 3 incontri di 2 ore (dalle 18.15 alle 20.15). Gli incontri della seconda area hanno l'obiettivo di fornire ai ragazzi competenze digitali critiche e capacità comunicative, affinché possano poi trasferire quanto appreso ai propri pari attraverso brevi seminari nelle scuole. Le date previste, per entrambe le aree, saranno il 7, 14 e 21 novembre.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere presso gli uffici comunali o via e-mail all’indirizzo ass_sociale@comune.siamanna.or.it.

