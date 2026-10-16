Un nuovo e straordinario traguardo per Antonia Cuccuru, vedova Ruggiu, conosciuta da tutti come tia Tottoia, che ha festeggiato i suoi 101 anni circondata dall'affetto dei familiari.

Nata il 13 ottobre 1925, ha sempre vissuto nel suo paese natale, diventando nel tempo una figura molto conosciuta e stimata. Sposata con Natalino Ruggiu, minatore e successivamente contadino, è rimasta vedova nel 2011. Dalla loro unione sono nati cinque figli, uno dei quali è scomparso prematuramente.

Oggi la sua grande famiglia conta dieci nipoti e nove pronipoti, che rappresentano il patrimonio più prezioso di una vita lunga e intensa. Donna di grande forza e determinazione, ha dedicato ogni energia alla famiglia. Instancabile lavoratrice, si è occupata della casa preparando pane, formaggi e dolci secondo la tradizione, senza mai sottrarsi ai lavori nei campi quando necessario.

Abile anche nel cucito, ha incarnato i valori del sacrificio, dell'impegno e della solidarietà.

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