Maria Delogu è stata eletta portavoce nazionale delle Donne di Sinistra futura.

Insegnante oristanese, originaria di Scano Montiferro, attualmente ricopre l’incarico di segretaria particolare dell’assessora regionale della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Da anni impegnata nel volontariato e sempre in prima fila nella difesa dei diritti delle donne e nelle piazze per la pace, era già responsabile del Dipartimento regionale Donne e politica di Sinistra futura.

«Le parole d’ordine che hanno scandito da sempre il suo impegno politico vanno da femminismo, pace, libertà, uguaglianza, parità di genere a linguaggio di genere, solidarietà, violenza di genere, costituzione e legge elettorale» si legge in una nota.

La sua nomina a portavoce nazionale delle Donne di Sinistra futura premia anni di impegno costante, militanza attiva e battaglie per i diritti delle donne, la parità effettiva, la pace e la giustizia sociale.

«I temi forti che ha messo al centro del suo intervento inaugurale — dal femminismo alla Costituzione, dalla parità di genere all'uso di un linguaggio rispettoso e inclusivo — tracciano una rotta chiara e preziosa per l’impegno che l’aspetta nella costruzione del gruppo di lavoro nazionale. Il suo sarà un lavoro collettivo, non casualmente si è definita “prima inter pares"».

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