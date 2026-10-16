Nuovo asfalto in arrivo per le strade di Oristano. Da lunedì le ruspe entreranno in azione in via Alghero, via Quartu e via Sant’Antioco, dove il Comune ha programmato il rifacimento della pavimentazione. I lavori, curati dall’Assessorato ai Lavori pubblici, comporteranno temporanee limitazioni al traffico e alla sosta nelle vie interessate, secondo le disposizioni che saranno adottate per garantire la sicurezza durante le operazioni.

Terminata questa prima fase, il programma proseguirà nel centro storico, con interventi in dieci strade: via Azuni, vico Azuni, via Parpaglia, via Goito, via La Pace, via Onroco, via San Saturnino, via Orfanelle, via Angioi e via Lamarmora II.

L’obiettivo è migliorare le condizioni del manto stradale, la percorribilità e il decoro urbano, intervenendo su diversi tratti della rete cittadina. «Proseguiamo con gli interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade e garantire maggiore sicurezza a automobilisti, motociclisti e pedoni», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri.

L’assessore mette in conto anche i disagi temporanei legati ai cantieri: «Siamo consapevoli che i lavori potranno comportare qualche disagio temporaneo, ma si tratta di interventi necessari per migliorare la qualità della viabilità». Da qui l’invito ai cittadini a collaborare e a rispettare le limitazioni previste durante le lavorazioni.

© Riproduzione riservata