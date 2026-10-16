Una giornata di festa ieri per il paese dove è stato inaugurato ufficialmente il campo sportivo comunale. Alla presenza di numerosi cittadini e famiglie, si è svolta la cerimonia che ha segnato la consegna alla comunità di un impianto rinnovato e pronto ad accogliere l'attività sportiva. A tagliare il nastro il sindaco Emanuel Atzori, il prefetto Paolo Corritore, il vice presidente della Figc Checco Mereu. Il primo cittadino, ha ripercorso il lungo iter per la conclusione dei lavori sottolineando l'importanza dell'opera per il territorio. «Un traguardo importante per la nostra comunità – ha detto- un investimento nello sport, nella socialità e nel futuro dei nostri giovani». Il parroco padre Pierangelo ha impartito la benedizione, dando ulteriore significato a un momento vissuto con grande coinvolgimento da tutta la popolazione. Sul terreno di gioco si è giocata poi la partita inaugurale tra Santa Barbara Nureci e Villacidrese, primo incontro ufficiale sul nuovo manto erboso.

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