Oristano, asfalto da rifare sul ponte di BrabauDa martedì scatta la chiusura
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Lavori in vista sul ponte di Brabau. Da martedì 20 ottobre sarà chiuso al traffico il tratto della SP 81 compreso tra la rotatoria di viale Repubblica e quella per la strada provinciale 1. L’intervento, disposto dalla Provincia, prevede il rifacimento del piano viabile del viadotto e della rotatoria.
La chiusura potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità cittadina, con un possibile aumento del traffico sul ponte del Rimedio, chiamato a sostenere parte dei flussi deviati. Il divieto riguarderà tutte le categorie di veicoli e resterà in vigore per il tempo necessario a completare i lavori.
L’impresa incaricata provvederà a installare la segnaletica per informare gli automobilisti. La riapertura avverrà al termine dell’intervento, senza necessità di una nuova ordinanza.