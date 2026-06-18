Anche a Siamaggiore, dopo la festa per l'elezione del sindaco Davide Dessì, rieletto per la seconda volta, è tempo di nomi.

Il primo cittadino ha nominato la nuova Giunta comunale. Adriano Scintu è stato scelto come vicesindaco e assessore con delega ad Ambiente e territorio, Patrimonio e Attività produttive. Luca Cau invece è il nuovo assessore ai Lavori pubblici, Bilancio, Decoro urbano, Cultura e Diritto allo studio. Valentina Manca è la nuova assessora allo Sport, Spettacolo, Politiche giovanili, Transizione digitale e innovazione. Anche i consiglieri avranno dei compiti da svolgere, faranno da supporto alla Giunta. Il sindaco ha firmato un decreto per l’assegnazione delle deleghe ad Antonello Pisanu che seguirà Ambiente e territorio e Attività produttive e a Stefania Ghiani che invece si occuperà di Cultura, Diritto allo studio e Transizione digitale e innovazione. E poi ad Alessandro Chergia che si dedicherà ai Lavori pubblici e Decoro urbano e a Laura Mereu che invece darà una mano per quanto riguarda le Politiche giovanili, Sport e Spettacolo. L'insediamento del Consiglio comunale si terrà domani 19 giugno alle 19.

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