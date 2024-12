Si chiama “Illuminiamo il Natale” il concorso promosso in occasione delle feste dall’amministrazione comunale di Siamaggiore. L'iniziativa, con lo scopo di creare un’atmosfera natalizia ed accogliente, consiste nell'abbellire con presepi, alberi, luci e addobbi natalizi spazi privati visibili dall’esterno, come facciate, balconi, portoni, terrazze, davanzali, giardini privati e spazi esterni degli esercizi commerciali.

I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria libertà artistica ed originalità. Gli addobbi possono essere realizzati in qualsiasi luogo del territorio comunale e con qualsiasi materiale. Ogni allestimento dovrà avere un titolo e una breve descrizione che ha la finalità di illustrare la scelta delle decorazioni utilizzate e il motivo dell’allestimento ideato. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i cittadini di Siamaggiore, in maniera individuale o di gruppo. Possono partecipare amiglie, associazioni e esercizi commerciali.

È necessaria la presentazione dell'istanza entro e non oltre il 19 dicembre. Verrà premiata l’idea, la creatività, la realizzazione e la presentazione di un’opera originale che racchiude in sé i principali simboli del Natale. Le realizzazioni saranno valutate da apposita commissione nominata dal sindaco. La visita itinerante di presepi, alberi, luci e addobbi di Natale è in programma il 22 dicembre. Verranno premiati i tre migliori allestimenti.

