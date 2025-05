In campo scenderanno subito in dieci più il comandante, poi però arriveranno anche altri rinforzi. Con il via libera definitiva del Consiglio comunale si è chiuso l'iter: la Compagnia barracellare di Siamaggiore è ufficialmente realtà dopo sessanta anni di assenza. Per renderla subito operativa, anche in vista della campagna antincendio, la Prefettura di Oristano ha autorizzato l'immissione in servizio del primo gruppo formato da dieci barracelli. Nel frattempo però l'Ente è al lavoro per esaminare la posizione di altri 15 cittadini che hanno presentato l'istanza. Se l'esito sarò positivo la compagnia sarà formata in tutto d 25 agenti. A guidare il gruppo sarà la comandante Anna Malica, 50 anni di Santu Lussurgiu e con anni di esperienza nella compagnia del suo paese. Ora però cambia zona e incarico. La sua nomina è avvenuta lo scorso gennaio. Il giuramento dei nuovi barracelli si è tenuto ieri davanti al sindaco di Siamaggiore Davide Dessì, che ha formalizzato l'immissione in servizio con un decreto ma anche con un pizzico di emozione. “I barracelli nel nostro paese mancano da sessant'anni - ricorda il primo cittadino - C'era l'urgenza di istituire nuovamente la compagnia che potrà contribuire concretamente alla salvaguardia del patrimonio e del territorio del nostro comune, offrendo un prezioso supporto anche nella campagna antincendio”. Ma saranno in prima linea anche per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti nelle campagne.

© Riproduzione riservata