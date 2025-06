Uno ha saputo far conoscere il paese in tutto il mondo grazie ai suoi scatti, l’altro grazie alla bravura ai fornelli.

Il Comune di Siamaggiore ha deciso di omaggiare due cittadini: si tratta del fotografo e videomaker Andrea Marongiu, finito lo scorso anno tra le pagine del National Geographic, e il ristoratore Renzo Corona, titolare del noto ristorante "Da Renzo".

Ieri, durante il Consiglio comunale, il sindaco Davide Dessì ha consegnato a Marongiu e a Corona l'attestato di Civica Benemerenza del Comune, un riconoscimento per premiare i cittadini che con la loro attività hanno contribuito a migliorare il prestigio del loro paese. Grazie a loro ad esempio la sagra del carciofo ha avuto tanta visibilità. Andrea Marongiu, che su Instagram è seguito da più di venti mila follower, famoso per l’uso magistrale del drone, ha immortalato tanti momenti poi condivisi sui social, Renzo Corona invece, con le sue pietanze, è riuscito a far apprezzare ancora di più il prodotto tipico del paese. Ma non solo: quest'anno festeggia 40 anni dentro la sua cucina.

“Con la cerimonia delle Civiche Benemerenze, Siamaggiore ha l'opportunità di fermarsi un attimo, di guardare con orgoglio a due persone che, con il loro lavoro e la loro passione, hanno contribuito a rendere il nostro tessuto sociale più ricco, più vivo e più bello - ha detto il sindaco - Siamo qui per riconoscere pubblicamente due figure che, seppur in campi diversi, hanno lasciato e continueranno a lasciare un segno indelebile nella nostra comunità. Andrea non è semplicemente un professionista dell'immagine: è l’occhio attento e sensibile del paese. Con i suoi scatti, ha saputo catturare l’essenza dei nostri luoghi, la gioia dei nostri eventi, la spontaneità dei nostri volti. Le sue fotografie non sono solo scatti, sono veri e propri racconti visivi che custodiscono la memoria della nostra comunità. Renzo - va avanti il sindaco - non è solo un grande imprenditore, è un vero e proprio custode delle tradizioni culinarie sarde. Da 40 anni, il suo ristorante è molto più di un luogo dove mangiare: è un punto di riferimento, un luogo di incontro, di piacere e relax. La sua cucina, fatta di ingredienti di prima qualità e di passione, ha saputo raccontare la storia del nostro territorio, valorizzando i sapori e le ricette che ci appartengono”.

