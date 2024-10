Si parlerà di come costruire uno stile di vita consapevole, dove le abitudini non si trasformano in abuso o dipendenza. Il Servizio per le Dipendenze della Asl di Oristano, in collaborazione con il Comune di Seneghe e la biblioteca del paese, organizza un incontro-dibattito su alcol, droghe e salute mentale. L’iniziativa è rivolta a tutte le età, dai più giovani agli adulti.

L’appuntamento è per lunedì prossimo 21 ottobre, alle 17, all’interno della sala conferenze della Casa aragonese, in via Roma al civico 10. Intervengono i dottori Fabrizio Floris e Andrea Wenzel, dirigenti psicologi del Servizio per le Dipendenze.

