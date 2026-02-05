Il Cabudanne de sos Poetas si sdoppia, almeno nominalmente, ma non è stato clonato. Oltre il celebre Festival letterario in programma da oltre 20 anni tra fine agosto e settembre, lo stesso nome compare nel progetto PNRR che l’amministrazione comunale ha affidato per 120mila euro alla società Illisso di Nuoro, per realizzare a Casa Pili un concept culturale che studi, valorizzi e promuova il canto polivocale, il ballo, strumenti musicali e poesia. Un potenziale rischio di creare un clone con il Festival e confondere addetti ai lavori, appassionati, visitatori e magari capace di “distrarre” finanziamenti e allontanare finanziatori storici. Per questo l’associazione culturale Perda Sonadora, che organizza il Festival e titolare del marchio registrato, ha diffidato il Comune dall’utilizzo del nome Cabudanne: «onde evitare un uso illegittimo di una manifestazione culturale identitaria, unica e ben definita che esiste da oltre 20 anni, per la salvaguardia dei diritti artistici e di utilizzo culturale, detenuti appunto dall’associazione».

Pronta la replica del sindaco Albina Mereu: «non c’entra niente, il codice progettuale riporta il nome Cabudanne così come anche Cultura Contadina, ma è solo un atto tecnico-amministrativo che compare nel progetto PNRR che riguarda la realizzazione a Casa Pili della Casa della Cultura, un museo speciale per la valorizzazione del patrimonio culturale seneghese, interattivo, attrattivo e coinvolgente».

Quindi nessun utilizzo incongruo del nome Cabudanne de sos Poetas, nessun uso illegittimo, semplicemente una questione tecnica per poter portare avanti l’azione progettuale del PNRR per Casa Pili. Nel 2022 il PNRR aveva portato a Seneghe 1 milione e 600mila euro, grazie all'idea vincente di Perda Sonadora e degli uffici comunali guidati dal commissario Graziella Madau. Subentrata la sindaca Mereu con il suo eseucitvo ha rivoluzionato e rimodulato le azioni progettuali e le voci di spesa, scontrandosi proprio con Perda Sonadora che si è vista sminuita nel ruolo, e sottratta del progetto e delle risorse che aveva pianificato.

La rimodulazione fatta dall’esecutivo Mereu intanto si sta completando, finora sono stati realizzati lo European Youth Center, la Future School, il miglioramento dei servizi in biblioteca, Prentzas Apertas e le Giornate di Coprogettazione.

© Riproduzione riservata