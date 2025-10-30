A Seneghe i lavori di riqualificazione urbana e rurale proseguono incessantemente per garantire servizi alla cittadinanza e valorizzare il patrimonio comunale. Sono iniziati gli interventi di rifacimento della facciata del nuovo European Youth Center, ex sede del Giudice di Pace. La ristrutturazione del prospetto segue il rinnovamento degli spazi interni oggi sede di importanti attività di formazione e didattica: recentemente ha ospitato i corsi di Comunità ospitale e di Future School per progettare il futuro del paese, in chiave di sviluppo locale e turistica, coinvolgendo anche giovani seneghesi e del territorio.

«Il progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rigenerazione urbana del paese, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo funzionale, moderno e aperto per l’apprendimento e per pensare il futuro: un edificio rigenerato e pronto ad accogliere nuove energie, contribuendo in modo significativo alla riqualificazione dell’area circostante e alla valorizzazione del nostro paese», precisa il sindaco Albina Mereu.

Intanto sono terminati i lavori di sistemazione del tratto della strada montana da S’Abba Lughida a S’Ivra Noa. Il sentiero è quasi completamente percorribile in sicurezza e in tempi brevi, consentendo l’accesso al monte anche ai mezzi di soccorso in caso di emergenza. «La nuova viabilità rurale rappresenta un passo importante non solo per valorizzare e rendere più facilmente visitabile il nostro monte, ma soprattutto per riabitare e rivitalizzare il territorio».

© Riproduzione riservata