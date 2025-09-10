C'è ancora tempo, fino a venerdì 12 settembre, per presentare domanda alla nuova opportunità formativa per operatori economici e turistici del territorio. L’intervento è “Seneghe Comunità Ospitale” nell'ambito del progetto “Seneghe 2026” – PNRR Linea B, Attrattività dei Borghi Storici.

Il percorso di formazione è gratuito e necessario per acquisire competenze nella creazione di prodotti turistici esperienziali, che entreranno a far parte dell’“Itinerario della Cultura Contadina” e della piattaforma web dedicata.

La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse si può inoltrare, entro le 13 di venerdì, via mail alla PEC del Comune: protocollo.seneghe@legalmail.it

in alternativa si può consegnare la domanda di adesione cartacea al protocollo comunale negli orari di apertura dell’ufficio. Per info e dettagli e per trovare il modello di partecipazione il sito-web istituzionale del Comune.

