Sarà uno spazio ludico moderno e funzionale per rafforzare l’apprendimento dei bimbi, per farli socializzare, quindi per dare un servizio concreto alle famiglie. Si tratta dello spazio gioco per la Prima Infanzia da uno fino ai tre anni, che si terrà il prossimo anno scolastico 2025-26, per cui sono aperte le iscrizioni fino al 25 agosto.

Operatori qualificati si prenderanno cura dei bambini che avranno la possibilità di giocare e apprendere nei locali della ex scuola elementare in piazza Deriu. È previsto anche uno spazio dedicato per la merenda e per il riposo dei bambini che ne manifestano la necessità. Il servizio ha un costo di 200 euro mensili.

Lo spazio gioco Prima Infanzia è rivolto ai bimbi residenti a Seneghe e a Milis ma potranno essere presentate istanze di iscrizione anche per minori residenti in altri comuni. Le famiglie interessate potranno presentare le adesioni all’ufficio protocollo del comune Seneghe, del Comune di Seneghe a mano o inviato all’indirizzo mail protocollo.seneghe@legalmail.it entro il 25 agosto prossimo.

© Riproduzione riservata