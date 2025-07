Scatta l'emergenza idrica a Seneghe. Le scarse piogge dello scorso inverno e primavera hanno portato a una significativa riduzione delle risorse idriche disponibili, per questo la sindaca Albina Mereu ha chiuso il vascone di Pardu e de Su Campu ‘e sa Laccu per l'irrigazione. L’ordinanza del primo cittadino precisa: «Abbiamo ritenuto necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua per garantire la sicurezza del sistema idrico e salvaguardare le scorte idriche residue».

Da questo momento vige il «divieto assoluto di uso dell’acqua per usi irrigui agricoli, orti, vigneti e oliveti». Un provvedimento urgente e necessario che assicura l’acqua esclusivamente per gli allevatori vaccini e i pastori per garantire le «esigenze zootecniche, a tutela degli animali allevati nel territorio comunale», precisa Mereu.

L’acqua potrà essere prelevata per gli animali unicamente dai rubinetti presenti a Pardu, che nei prossimi giorni verranno dotati di timer automatici per regolamentare l’erogazione. La risorsa acqua sarà «preservata anche per fronteggiare eventuali emergenze legate agli incendi, in un periodo di elevato rischio ambientale e climatico». Contestualmente sarà verificato lo stato della pompa di Pardu e il controllo dei livelli dell’acqua nei pozzi.

L'appello di Mereu: «Si raccomanda a tutti il massimo senso di responsabilità e l’utilizzo consapevole dell’acqua, evitando ogni spreco». La Polizia Locale e il Corpo Forestale vigileranno per far osservare l'ordinanza.

