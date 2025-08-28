Il Comune di Curcuris ha pubblicato l’avviso per la concessione delle Borse di Studio, riservate agli studenti residenti che hanno frequentato le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado nell’anno scolastico 2024/2025. Per l’intervento, l’ente ha previsto uno stanziamento di 1.500 euro. Per gli studenti che hanno frequentato la terza classe delle Medie e sostenuto l’esame, le borse saranno di 200 (con voto finale 10), 150 (voto 9) e 100 euro (voto 8). Per i ragazzi delle classi dalla prima alla quarta delle Superiori, le borse saranno da 400, 350 e 300 euro. Esclusi dal bando gli assegnatari di borse di studio concesse da altri enti (pubblici e privati), i ripetenti e i maturandi. Le richieste potranno essere presentate entro il 30 settembre presso gli uffici comunali o via Pec (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it). I moduli di domanda sono presenti negli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune.

