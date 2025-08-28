Curcuris, al via le richieste per le borse di studioSono destinate ai ragazzi del terzo anno delle medie e dalla prima alla quarta delle superiori
Il Comune di Curcuris ha pubblicato l’avviso per la concessione delle Borse di Studio, riservate agli studenti residenti che hanno frequentato le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado nell’anno scolastico 2024/2025. Per l’intervento, l’ente ha previsto uno stanziamento di 1.500 euro. Per gli studenti che hanno frequentato la terza classe delle Medie e sostenuto l’esame, le borse saranno di 200 (con voto finale 10), 150 (voto 9) e 100 euro (voto 8). Per i ragazzi delle classi dalla prima alla quarta delle Superiori, le borse saranno da 400, 350 e 300 euro. Esclusi dal bando gli assegnatari di borse di studio concesse da altri enti (pubblici e privati), i ripetenti e i maturandi. Le richieste potranno essere presentate entro il 30 settembre presso gli uffici comunali o via Pec (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it). I moduli di domanda sono presenti negli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune.