

La nuova super App di Poste Italiane ha avuto un grande successo tra i residenti della provincia di Oristano, gli utenti attivi nel territorio da inizio anno sono oltre 30.000. Un residente su cinque utilizza l'App 'P’, una vera e propria piattaforma che ha sostituito la precedente integrando funzioni e servizi in un'unica App.

Con la nuova applicazione è possibile prenotare il turno all'ufficio postale, precompilare documenti e moduli in modo da velocizzare tutte le operazioni allo sportello, è possibile anche cercare l'ufficio postale più vicino utilizzando la funzione mappe, prelevare contanti all' ATM, amministrare il conto corrente BancoPosta, Postepay, i prodotti di risparmio, gestire le polizze assicurative e controllare le linee telefoniche fisse. Inoltre per poter ritirare o mandare indietro pacchi è possibile anche individuare i locker.

Un'altra novità è il wallet digitale, uno spazio unico dove è possibile conservare le carte di pagamento di poste italiane, documenti, spedizioni e prenotazioni. Il wallet include anche la possibilità di inquadrare un QR Code in ufficio o su poste.it per identificarsi in maniera rapida, il tutto garantendo sicurezza e privacy.

L'App è gratuita in Italia e si identifica facilmente con la lettera "P" blu su sfondo giallo. In Italia gli utilizzatori della nuova app sono nove milioni.

