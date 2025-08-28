A Oristano un residente su cinque usa la nuova app di Poste italianeCon la nuova applicazione è possibile prenotare il turno all'ufficio postale e precompilare documenti e moduli in modo da velocizzare tutte le operazioni allo sportello
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La nuova super App di Poste Italiane ha avuto un grande successo tra i residenti della provincia di Oristano, gli utenti attivi nel territorio da inizio anno sono oltre 30.000. Un residente su cinque utilizza l'App 'P’, una vera e propria piattaforma che ha sostituito la precedente integrando funzioni e servizi in un'unica App.
Con la nuova applicazione è possibile prenotare il turno all'ufficio postale, precompilare documenti e moduli in modo da velocizzare tutte le operazioni allo sportello, è possibile anche cercare l'ufficio postale più vicino utilizzando la funzione mappe, prelevare contanti all' ATM, amministrare il conto corrente BancoPosta, Postepay, i prodotti di risparmio, gestire le polizze assicurative e controllare le linee telefoniche fisse. Inoltre per poter ritirare o mandare indietro pacchi è possibile anche individuare i locker.
Un'altra novità è il wallet digitale, uno spazio unico dove è possibile conservare le carte di pagamento di poste italiane, documenti, spedizioni e prenotazioni. Il wallet include anche la possibilità di inquadrare un QR Code in ufficio o su poste.it per identificarsi in maniera rapida, il tutto garantendo sicurezza e privacy.
L'App è gratuita in Italia e si identifica facilmente con la lettera "P" blu su sfondo giallo. In Italia gli utilizzatori della nuova app sono nove milioni.