L'ufficialità arriverà soltanto domani mattina nel corso della conferenza stampa che sarà convocata dai rappresentanti del centrosinistra, ma ormai è certo che il sindaco di Cabras Andrea Abis sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Oristano.

Durante l'incontro, sono attesi anche i particolari sul numero delle liste (quasi sicuramente due senza simboli di partito) che sosterranno il sindaco del Comune lagunare nella sfida in contrapposizione a Paolo Pireddu, primo cittadino di Villaurbana.

La discesa in campo del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, era stata annunciata già qualche settimana fa dai movimenti e partiti che lo sostengono: oltre a Fdi, Forza Italia, Udc, riformatori, Sardegna al centro 2020, Partito sardo d’Azione e Lega Sardegna. La candidatura di Abis è invece sostenuta dai partiti che a livello regionale sostengono la Giunta Todde: Partito Democratico, 5 Stelle, Sinistra Futura, Alleanza verdi sinistra, Orizzonte Comune, Progressisti.

Sul nome del sindaco di Cabras convergeranno anche i voti dei tre consiglieri comunali di Oristano Maria e Giuseppe Obinu, Umberto Marcoli, facenti parte del gruppo Alternativa Democatica – Progetto Sardegna, che alle scorse Regionali aveva sostenuto la candidatura del presidente Renato Soru.

Intanto a 10 giorni dalla scadenza delle presentazioni delle candidature per la presidenza e per il Consiglio (dovrà essere formato da 10 componenti), si fanno già proiezioni su quanti consiglieri potrebbero andare ad un'alleanza e quanti all’altra.

Lo scenario che trova maggior credito, sulla base del voto ponderato che premia il “peso elettorale” di sindaci e consiglieri dei Comuni più importanti prevalentemente amministrati dal centrodestra, è che alla coalizione del presidente Pireddu andrebbero sei seggi e a quella di Abis quattro. Ovviamente tutto potrebbe accadere nel segreto dell’urna, anche perché nell’ampia platea dei votanti, a seconda della composizione territoriale delle liste, potrebbe esserci più di un amministratore civico scontento e con il mal di pancia.

In attesa delle dichiarazioni ufficiali di Andrea Abis, c’era già stato un commento di Pireddu dopo l’ufficialità della sua candidatura: «La forza di questa proposta sta nella compattezza della coalizione». «Questa candidatura nasce dal territorio e per il territorio – aggiunge Pireddu - ecco perché visiterò tutti i Comuni per ascoltare e costruire una visione strategica di lungo periodo».

