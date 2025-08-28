A Morgongiori l'iniziativa "Cenamus Impare"Un appuntamento all’insegna della tradizione e della buona cucina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sabato 30 agosto, a Morgongiori, un appuntamento all’insegna della tradizione, la buona cucina e la condivisione del tempo. La Pro loco, con il patrocinio del Comune, organizza la manifestazione “Cenamus Impare”.
A partire dalle 20, negli accoglienti spazi di “Casa Contu”, la cena condivisa, con un menù composto da lorighittas, formaggio, pane, melone acqua e vino. A seguire, poi musica tradizionale e balli sardi. L’occasione per passare una serata in compagnia e allegria.
«Invitiamo all’appuntamento tutto il paese», commenta Costantino Statzu, presidente della Pro loco. «Sarà una cena sociale con musica tradizionale. È un modo per stare insieme come comunità».