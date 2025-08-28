Quarto appuntamento, a Usellus, della quinta edizione della rassegna “Chistionis”, iniziativa per favorire il dialogo e il confronto su temi anche attuali nelle piccole comunità della Marmilla. Venerdì 29 agosto, alle 18.30, nello spazio all’aperto della biblioteca comunale, è in programma “Storie dal Margine”, ovvero la presentazione del libro “Incontri al confine” e la mostra “I Nascosti”, con ospite Valentina Tamborra. Dialogherà con l’autrice Aurora Ecca.

Valentina Tamborra, nata a Milano, dove vive e lavora, fotografa e giornalista, si occupa di reportage e di ritratto. “Incontri al confine” racconta alcune delle storie più intime che l’hanno accompagnata nei suoi viaggi-testimonianza e le restituisce al lettore in tutta la loro sconcertante verità.

Nella mostra “I Nascosti” alcune foto tratte dall’omonimo libro, che parla dei sàmi, popolo in larga parte nomade, dedito all’allevamento delle renne, che si muove da sempre libero negli immensi paesaggi artici oggi suddivisi tra quattro distinti paesi: Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. L’organizzazione della rassegna è dei comuni di Usellus e Gonnosnò, il Consorzio Due Giare e la Biblioteca Gramsciana.

