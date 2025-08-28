La questura di Oristano ha disposto mirati controlli e perquisizioni finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia. Sono state effettuate quattro perquisizioni che hanno visto impiegati decine di poliziotti, comprese le unità cinofile e le Uopi (Unità Operative di Pronto intervento), oltre al Reparto Prevenzione Crimine Sardegna e alla Squadra Mobile.

La droga scoperta a Oristano

Nell’ambito delle attività svolte effettuata anche una perquisizione che ha interessato un casolare situato nelle campagne Oristanesi, noto come luogo di ritrovo di soggetti dediti al consumo di stupefacenti, all’interno del quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa mezzo chilo di marijuana e alcuni grammi di cocaina, oltre che materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, alcuni bilancini di precisione, sostanza da taglio e numerose cannucce ricavate dal corpo di penne, utilizzate per fumare la cocaina in base.

Altre perquisizioni sono state effettuate nei confronti di alcuni soggetti residenti nei comuni di Cabras e Riola Sardo, tre dei quali denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, a loro carico, sequestrate alcune dosi di cocaina, eroina e diversi grammi di metanfetamine in cristalli.

Complessivamente sono stati sequestrati 800 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, alcune dosi di eroina e cristalli di metanfetamine. La questura, anche in previsione della prossima apertura delle scuole, sta incrementando le attività di monitoraggio, controllo, prevenzione e repressione del fenomeno, che sempre più di frequente interessa anche giovanissimi.

